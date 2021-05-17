Lüks tüketime ABD ve Çin dopingi

Dünyanın lüks ürün satışında en büyük pazarı konumundaki Çin'de artan satışlar ve ABD ekonomisinin beklenenden hızlı toparlanması 2021'in ilk çeyreğinde satış gelirlerinin hızla eski seviyelerine yaklaşmasını sağladı.

Danışmanlık şirketi Bain'in yayımladığı rapora göre bu sene lüks çanta, kıyafet ve takı satışlarının yüzde 30 ihtimalle 2019 yılındaki 280 milyar euro seviyesini görmesi veya aşması bekleniyor.

Bain'den yapılan açıklamada, "ABD pazarı beklenmedik bir şekilde iyi durumda" ifadesi yer aldı. Avrupa ise bunun aksine yavaş aşılama ve turizm kısıtlamaları nedeniyle lüks harcamalarında geride kaldı.

Devler pandemi öncesi gelirlerini yakaladı

Sektörün başlıca şirketlerinden LVMH , Hermes ve Kering halihazırda 2019 gelir seviyelerini aşmış durumdalar. Nispeten daha küçük Ferragamo ve Tod's ise henüz bu seviyelere ulaşabilmiş değiller.

Şirket, geçen yıl kasım ayında lüks tüketim sektörünün salgın hastalık etkisinden tamamen toparlanmasının 2023 yılını bulacağını tahmin etmişti. Rapordaki tahmine göre ise şu anda toparlanmanın 2022'de gerçekleşmesi daha olası gözüküyor.

Lüks ürün satışları geçen yıl 2009'dan beri yaşanan en büyük düşüşü yaşayarak yüzde 23 gerilemiş ve 217 milyar euro seviyesine düşmüştü.