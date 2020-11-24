Maas: Almanya AB bütçesi için hızlı bir çözüm bekliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021-2027 yılları için bütçesi ile ilgili sorunların günler içinde çözüme ulaştırılmasını beklediğini söyledi.

Maas, AB üyelerinin görüşmelerin son fazında olduğunu ve içinde COVID-19 sebepli ekonomik krizden toparlanma fonunun da bulunduğu bütçe üzerinde önümüzdeki günlerde kesinlikle anlaşacaklarını ifade etti.

Görüşmelerde Macaristan ve Polonya hukukun üstünlüğünü öne sürerek AB bütçesine itiraz etmişlerdi.