Maas: Almanya AB bütçesi için hızlı bir çözüm bekliyor
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) bütçe görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sona ermesini beklediğini açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021-2027 yılları için bütçesi ile ilgili sorunların günler içinde çözüme ulaştırılmasını beklediğini söyledi.
Maas, AB üyelerinin görüşmelerin son fazında olduğunu ve içinde COVID-19 sebepli ekonomik krizden toparlanma fonunun da bulunduğu bütçe üzerinde önümüzdeki günlerde kesinlikle anlaşacaklarını ifade etti.
Görüşmelerde Macaristan ve Polonya hukukun üstünlüğünü öne sürerek AB bütçesine itiraz etmişlerdi.