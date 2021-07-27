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Macaristan Merkez Bankası politika faizini artırdı

Macaristan Merkez Bankası (MNB), politika faizini 30 baz puan artırma kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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MNB tarafından yapılan açıklamada, yüzde 0,90 olan politika faizinin, 30 baz puanlık artışla yüzde 1,20'ye yükseltildiği açıkladı.

Kararda, artışın tek sefere mahsus olmadığı, enflasyonun MNB tarafından belirlenen hedefe ulaşıncaya kadar faiz artırımının devam edeceği belirtildi.

MNB, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2, 2022'de 5,5 ve 2023'te ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörüyor.

MNB, faizleri yaklaşık 10 yılın ardından ilk defa geçen ay artırma kararı almıştı.

Macaristan yaklaşık 10 yıl sonra faizleri artırdıMacaristan yaklaşık 10 yıl sonra faizleri artırdıDünya

 

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