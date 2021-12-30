Macaristan'da 7 haftada 7. faiz artırımı
Macaristan Merkez Bankası, yedi haftada 7'nci kez faiz artırdı. Ülkede bir haftalık mevduat faizi yüzde 4 yükseldi.
Macaristan Merkez Bankası, bir haftalık mevduat faizini yüzde 4'e yükseltti.
Karara para birimindeki değer kaybının önüne geçmek isteyen bankanın 7 haftada 7. faiz artırımı oldu.
Böylece kasım ortasından bu yana toplam 20 baz puanlık faiz artırımı yapılmış oldu.
En son 23 Aralık’ta 1 haftalık mevduat faizi 20 baz puan artırılarak yüzde 3.80'e yükseltilmişti.
Karar ile Macar Forint'i euro karşısında yüzde 0,4 değer kazandı. Forint, geçen ay euro karşısında yüzde 1 değer kaybı yaşamıştı.