Macron'dan "dijital egemenlik" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB), büyük teknoloji şirketlerine yönelik yeni düzenlemelerle "dijital egemenliği"ni koruması gerektiğini söyledi.

AB'nin dijital özerkliğinin kendi finansmanı ile veri güvenliği ve yenilikler içeren ortak pazarını oluşturması gerektiğini ifade eden Macron, ayrıca AB'nin bir bulut veri hizmeti oluşturarak ABD'ye bağımlılığını azaltması gereğine işerat etti.