Maeda: BOJ negatif faizi sona erdirmeyi 2023'te tartışabilir

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Eiji Maeda, BOJ’un olağanüstü teşvik programlarını, negatif faizleri sona erdirmeyi Başkan Haruhiko Kuroda'nın görev süresinin sona ereceği 2023'te tartışmaya başlayabileceğini söyledi.



Maeda yaptığı açıklamada BOJ'un kısa vadeli faizin yüzde 0-0,5 seviyesine yükseltebileceğini ancak böyle bir adımın faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmayacağını, sadece olağanüstü teşviklerin geri çekilmesi olarak değerlendirileceğini ifade etti.



Reuters'e konuşan Maeda, "Kısa vadeli faiz hedefi yüzde negatif 0,10'dan yukarı çekilse de, BOJ'un kamu harcamalarının finansmanı için düşük borçlanma maliyetinin devam etmesine yardım için uzun vadeli faizlerde 0 sınırını devam ettirmesi muhtemel" diye konuştu.