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Maeda: BOJ negatif faizi sona erdirmeyi 2023'te tartışabilir

BOJ Yönetim Kurulu’nun eski üyesi Eiji Maeda, Japonya’nın negatif faizi sonlandırmasının ancak mevcut başkanın görev süresi sona erdiğinde değerlendirilebileceğini ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu'nun eski üyesi Eiji Maeda, BOJ’un olağanüstü teşvik programlarını, negatif faizleri sona erdirmeyi Başkan Haruhiko Kuroda'nın görev süresinin sona ereceği 2023'te tartışmaya başlayabileceğini söyledi.

Maeda yaptığı açıklamada BOJ'un kısa vadeli faizin yüzde 0-0,5 seviyesine  yükseltebileceğini ancak böyle bir adımın faiz artırımı döngüsünün  başlangıcı olmayacağını, sadece olağanüstü teşviklerin geri çekilmesi olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Reuters'e konuşan Maeda, "Kısa vadeli faiz hedefi yüzde  negatif 0,10'dan yukarı çekilse de, BOJ'un kamu harcamalarının finansmanı için düşük borçlanma maliyetinin devam etmesine yardım için uzun vadeli faizlerde 0 sınırını devam ettirmesi muhtemel" diye konuştu.