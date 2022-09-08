Malezya'da faiz 2 yılın zirvesine yükseldi

Malezya Merkez Bankası (BNM) politika faizini, piyasa beklentilerine paralel 25 baz puan artışla 2,50'ye çıkardı.

Banka ileride daha fazla sıkılaşma için alınacak kararların “ölçülü ve kademeli” bir hızda olacağını belirtti.

BNM, bu çeyrek manşet enflasyonun zirveyi görmesini ve büyümeye dair aşağı yönlü risklerin sürmesini bekliyor.

Uzmanlar ise bu durumun Kasım ayında yapılacak para politikası toplantısında faiz artışının durdurulması için haklı bir gerekçe yaratabileceği değerlendiriyor.