McDonald's, İngiltere'de 14 yıl sonra zam yaptı
McDonald's, İngiltere'de cheeseburger fiyatını 14 yıldır ilk kez artırdı.
McDonald's İngiltere'de cheeseburger fiyatını 14 yıldır ilk kez artırdı. Şirket, İngiltere'deki yüksek enflasyon karşısında cheeseburger fiyatını yüzde 20 yükseltti.
Yapılan zam sonrasında cheeseburger fiyatı 0,99 GBP'den 1,19 GBP seviyesine çıktı. 100 ülkede 36 bin noktada hizmet veren McDonald's ABD'de fiyatlarını geçen yıl yüzde 6 artırmıştı.
McDonal's UK & Ireland CEO'su Alistair Macrow yaptığı açıklamada, "İnanılmaz şekilde zorlu dönemlerden geçiyoruz. Şirketimiz, restoranlarımızı işletenler, franchise işletmeciler ve tedarikçilerimiz artan enflasyonun etkisini hissediyorlar" dedi.