McDonald's'tan Rusya'daki satışa '15 yıl' şartı
McDonald's, yaptırımlar gereği sattığı Rusya'daki restoranlarını 15 yıl içinde geri alabilecek.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası Batılı şirketlerin Rusya'dan çekilme kararlarına ayak uyduran McDonalds'ın 15 yıl içinde bu restoranlarını geri alma opsiyonu olduğu bildirildi.
Rusya'nın hizmet sektörüne ilişkin anti-tekel kurumunun onayladığı anlaşmaya göre, Rusya'daki mağazalarını Alexander Govor'a satan McDonald's bu mağazaları 15 yıl içinde geri alabilecek.
Alexander Govor, aldığı McDonald's mağazaları "Golden Arches-Altın Kemerler" markası ile çalıştıracak.