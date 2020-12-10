McGuinness: Anlaşmasız Brexit tedbirleri hazır

Avrupa Komisyonu Finansal Hizmetler komiseri ve Sermaye Piyasaları Birliği Mairead McGuinness, Avrupa Komisyonu'nun, günün ilerleyen saatlerinde gerçekleşcek Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki görüşmenin sonucuna göre, anlaşmasız Brexit tedbir planlarını uygulamaya alacağını söyledi.

RTE'ye konuşan McGuinness, söz konusu tedbirleirn yürürlüğe girmesini istemediği ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün yaptığı açıklamada bir umut kırıntısı olduğunu söyledi.