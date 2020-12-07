McGuinness: Brexit anlaşması için son saatlere girildi

Avrupa Komisyonu Finansal Hizmetler komiseri Mairead McGuinness, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerinde son saatlere girildiğini ve Birleşik Krallık'ın taviz vermesi gerektiğini kabul etmemesi sebebiyle durumun iyi görünmediğini söyledi.

McGuinness ayrıca, Kuzey İrlanda konuusnun Avrupa Komisyonu toplantısında ya da sonrasında "çözülebileceğini" ifade etti.

Birleşik Krallık başbakanı Boris Johnson daha önce, AB'nin son dakika talepleri sebebiyle görüşmelerden çekilmeyi planladığını söylemişti.