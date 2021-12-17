Meksika Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan artırdı
Meksika Merkez Bankası (Banxico), bugün gerçekleştirilen toplantıda faiz oranını beklentilerin üzerinde artırdı ve yüzde 5,50'ye çıkardı.
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Meksika Merkez Bankası (Banxico), faiz oranını beklentilerin üzerinde artırdı.
Banxico'dan yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 5,00'ten yüzde
5,50'ye çıkarıldığı belirtildi. Analistlerin beklentisi faizin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.
Böylece banka üst üste beşinci faiz artırımını gerçekleştirdi.