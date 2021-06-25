Meksika’da sürpriz faiz artışı ardından peso yüzde 2 değer kazandı



Meksika Merkez Bankası (Banxico) yönetim kurulu dün oy çokluğuyla, gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 4,25'e yükselti ve ABD'deki fiyatlanmalara işaret ederek, enflasyon beklentileri üzerinde olumsuz etkilerden kaçınmanın gerekli olduğunu söyledi.

Banxico yönetim kurulu üyelerinden üçü artış için oy verirken, iki üye oranı değiştirmeden yüzde 4'te bırakmak için oy kullandı. Sürpriz karar, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yüksek oranların önceden planlanandan daha erken gelebileceğine işaret eden şahin eğilimi takip etti.

Bazı piyasa gözlemcileri, 2018'den bu yana Banxico yönetim kurulunda uygulanan değişikliklerin, inatla yüksek enflasyona rağmen hızlı hareket etme eğilimini azalttığını tahmin etmişti.

Daha önce Citibanamex ve BNP Paribas'ta Meksika baş ekonomisti olan bağımsız bir analist olan Joel Virgen, Twitter'da, "Piyasa beklentilerine en iyi yanıt olmadı, ancak artış enflasyon beklentilerini tutturmak için gerekliydi" dedi.

Banxico, "Bu çerçevede, enflasyon beklentilerinin olumsuz etkilenmemesi, nispi fiyatların düzenli bir şekilde ayarlanması ve enflasyonun yüzde 3 hedefine yakınsamasının sağlanması için para politikası duruşunun güçlendirilmesi gerekli görülmüştür." dedi.

Meksika pesosu, beklenmedik faiz artışının ardından kazançlarını artırdı ve ABD doları karşısında yüzde 2'ye kadar yükseldi.

Derecelendirme kuruluşu S&P dün, Meksika'nın ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini bu yıl için yüzde 5.8'e ve 2022'de yüzde 2.9'a yükseltti ve Latin Amerika'nın ikinci en büyük ekonomisinin imalat ihracatı ve işçi dövizleri yoluyla güçlü bir ABD toparlanmasından yararlandığını söyledi.