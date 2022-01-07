Mercedes-Benz satışları çip sıkıntısı nedeniyle düştü

Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl çip sıkıntısı nedeniyle yüzde 5 düştü. Mercedes markasını bünyesinde bulunduran Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, Mercedes Benz'in otomobil satışları 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 2 milyon 54 bin 962’ye geriledi.

Şirketin hafif ticari araç satışı (van) söz konusu dönemde yüzde 2,6 artışla 334 bin 210 olarak gerçekleşirken, Smart markasının satışları da yüzde 0,3 artarak 38 bin 514’e yükseldi.

Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin’deki satışları, geçen yıl yüzde 2 düşerek 758 bin 863’e ve Avrupa’da satışları da yüzde 11,2 düşerek 696 bin 136’a geriledi. Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 90,3 artarak 99 bin 301’e ulaştı.

Açıklamada, “4. çeyrekte, yarı iletken arz darboğazları, müşterilerden gelen yüksek talebin gecikmeli olarak karşılanmasına neden oldu.” ifadesine yer verildi.