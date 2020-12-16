Merkel: AB tüm Brexit senaryolarına hazır

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması imzalanmasını istediğini, ancak Avrupa Birliği'nin tüm olası Brexit senaryolarına hazır olduğunu söyledi.

Merkel, görüşmelerde gelişmelerin olduğunu, fakat elle tutulur bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.

Daha önce Avrupa konseyi Başkanı Ursula von der Leyen de, anlaşmanın bir yolu olduğunu ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadığını açıklamıştı.