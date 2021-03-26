Merkel: Yeni bir salgının içindeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın COVID-19 virüsünün yeni varyantlarının domine ettiği yeni bir salgının içinde olduğunu savundu.



Merkel, ayı üreticilerinin yapılan sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtirken, uluslararası tedarik zinvcirlerinde herhangi bir bozulmanın olmasını istemediklerini de vurguladı.



Virüsü yenmenin tek yolunun dünyadaki herkese aşılanma fırsatı vermek olduğunu ifade eden Merkel, bununla birlikte kendi nüfuslarına yeterli aşılamalı sağlamanı krizden çıkmakta yeterli olacağını da belirtti.