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Merkel'den kısa süreli "tam kapanma" önerisine dolaylı destek

Almanya’da kısa süreli tam kapanma çağrılarına Başbakan Angela Merkel’den dolaylı destek geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya'da COVID-19 salgını ile mücadele için kısa süreli "tam  kapanma" çağrıları artıyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi  lideri ve Kuzey Ren Vestfalya eyalet Başkanı Armin Laschet’in yaptığı  iki veya üç hafta sürecek tam kapanma önerisine Almanya Başbakanı Angela Merkel’den dolaylı olarak destek geldi.

DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Merkel’in Laschet’in önerisine ilişkin tutumunun sorulması üzerine Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, son veriler net olmasa da, yoğun bakımdaki COVID-19 hastaları nedeniyle sağlık sisteminin ağır bir yükün altına  girdiğini söyledi.

Sözcü, bu nedenle, ülke çapında uygulanacak kısa  süreli kapanma yönünde her türlü talebin doğru olduğunu ifade ederek,  ülke genelinde ortak olarak benimsenecek bir tutumun da önemine dikkat  çekti. Ülkede uygulanan COVID-19 tedbirleri, eyaletlere göre farklılık  gösteriyor. 