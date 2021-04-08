Merkel'den kısa süreli "tam kapanma" önerisine dolaylı destek

Almanya'da COVID-19 salgını ile mücadele için kısa süreli "tam kapanma" çağrıları artıyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi lideri ve Kuzey Ren Vestfalya eyalet Başkanı Armin Laschet’in yaptığı iki veya üç hafta sürecek tam kapanma önerisine Almanya Başbakanı Angela Merkel’den dolaylı olarak destek geldi.

DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Merkel’in Laschet’in önerisine ilişkin tutumunun sorulması üzerine Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer, son veriler net olmasa da, yoğun bakımdaki COVID-19 hastaları nedeniyle sağlık sisteminin ağır bir yükün altına girdiğini söyledi.

Sözcü, bu nedenle, ülke çapında uygulanacak kısa süreli kapanma yönünde her türlü talebin doğru olduğunu ifade ederek, ülke genelinde ortak olarak benimsenecek bir tutumun da önemine dikkat çekti. Ülkede uygulanan COVID-19 tedbirleri, eyaletlere göre farklılık gösteriyor.