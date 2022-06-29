Merkez bankalarının odağı enflasyonla mücadele

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Küresel ekonominin önde gelen merkez bankaları Fed, ECB ve BoE’nin başkanları, Jerome Powell, Christine Lagarde ve Andrew Bailey, merkez bankalarının bankası olarak da bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Augistín Carstens ile birlikte pandemi ve savaş sonrası enflasyon ortamında merkez bankacılığının nasıl olacağını masaya yatırdı.

ECB’nin Portekiz, Sintra’da her yıl düzenlenen etkinliği ECB Forum kapsamındaki panelde Bloomberg moderatörlüğünde gerçekleşen panelde 3 önemli MB başkanı ve BIS genel müdürü, enflasyon konusunda herkesin yanıldığını kabul etti ve yeni dönemde MB’lerin odağının “getiri eğrisi veya piyasalar değil, enflasyonla mücadele” olacağına işaret etti.



Carstens: Gelişen ülkeler faizi kullansın

Gelişmekte olan ülkeler için faizin çok önemli bir enfasyonla mücadele aracı olduğuna dikkat çeken BIS Genel Müdürü Carstens, “Yüksek enflasyon döngüsüne girmekten kaçınmalısınız” ifadeleriyle tekrar uyardı ve “önden yüklemeli faiz” sorusuna ilişkin “Herkes için aynı çözüm geçerli olmayabilir. Ancak gelişmekte olan ekonomilerin erken davranmaları çok önemliydi” dedi. Güçlü doları yüksek faizle bir nebze destekleyen gelişen piyasalar olduğunu belirten Carstens, “Ancak bazı gelişen piyasalarda ciddi zorluklar yaşanabilir. Sepetinde emtia - başta gıda ve enerji - daha fazla yer kaplayanlar zorlanacak. Sosyal ihtiyaçlar da artıyor bu ekonomilerde ve bu nedenle destekler açıklanıyor.



Geriye kalan tek silah: Yapısal reformlar

Mali ve parasal politikaların yapabileceklerinin sınırına gelindiğini belirten Carstens, hükümetlere ise “Büyümeyi daha dirençli ve sürdürülebilir şekilde yapılandırmalısınız. Beşeri sermayeye yatırım yapın, sağlık sistemlerine, dijitalleşmeye, kadın istihdamına yatırım yapın. Yapısal reformlara odaklanın, birçok ülkede hukukun üstünlüğü kritik öneme sahip” diye seslendi.



Powell: Yüksek enflasyon rejimine geçişe izin vermeyeceğiz



ABD Başkanı Jerome Powell ise, faiz artışlarının ABD ekonomisini yavaşlatabileceğini ancak ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu, enflasyonun kontrolden çıkmasının çok daha büyük bir risk olduğunu söyledi. Getiri eğrisi veya piyasa tepkilerine değil enflasyona odaklanacaklarına işaret eden Powell “Yumuşak iniş mümkün ama zor. Fed’in işi yeni ekonomide fiyat istikrarını sağlamak” dedi. Enflasyon konusunda yanıldıklarına katılan Powell, “Enflasyonu ne kadar az anladığımızı anladık” ifadelerini kullandı. Enflasyonun hızla düşmesi durumunda veri temelli adım atabileceklerine de dikkat çeken Powell Fed’in aşırıya kaçabileceğine ilişkin iddialar için ise “Risk var mı evet, ama en büyük risk o değil. Bu şoklara müdahale etmezseniz yüksek enflasyon rejimine geçişe izin vermiş olursunuz, buna izin vermeyeceğiz” dedi. Powell, Çin ve küreselleşme ile ilgili soruya ise “Küreselleşmenin gelişmiş dünyaya hem faydası hem de bedelleri oldu… Çin’in kurallar temelli dünya düzenine entegre olması küresel büyümeye büyük fayda sağlar. Ama bu hükümetlerin konusu” yanıtını verdi.



Lagarde: Düşük enflasyon mazide kaldı



ECB Başkanı Christine Lagarde ise BIS’ten Carstens’ın öngörüsünü teyit ederek “Düşük enflasyon dönemine geri dönmeyeceğiz” öngörüsü ile panelin en karamsar öngörüsünü dile getiren isimlerden biri oldu. Almanya’da enflasyonun desteklerle düşmesine de değinen Lagarde, ECB’nin kararlarını cuma günlü Euro Bölgesi enflasyon verisini temellendirerek alacağını söyledi. Daha önce 25 bps artış sinyali veren Lagarde “Merkezler artık yeni koşulların içinde. Hem jeopolitik hem ekonomik dinamikler değişiyor. ECB 19 farklı ekonomiden oluşan bir birliğe para politikası yapıyor. O nedenle fragmantasyon kararı aldık ve temmuzdaki kararımız ‘etkili ve orantılı bir karar’ olacak” dedi.



Bailey: Enflasyon riskleri yukarı yönlü

İngiltere’nin istihdam piyasasında bir şok yaşadığını belirten BoE Başkanı Andrew Bailey ise “Enflasyonda riskler yukarı yönlü. Tedarik şoklarından, gıda ve enerji şoklarına geçmiş gibiyiz. Verileri çok dikkatli izleyeceğiz. Masadaki tek seçenek faiz artışı değil” dedi. Getiri eğrisinde fiyatlananla faiz beklentileri arasındaki fark ise Bailey’ye göre bir risk. Bailey fiyat ve ücret artışlarının 2. dalga etkisine de dikkat çekerek “Eğer herkes enflasyonun üzerinde fiyat ve ücret artırırsa, ikinci dalga enflasyon etkisi görülür” dedi.