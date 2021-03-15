Merkez bankalarının toplantı haftasında piyasa neleri izliyor?

Reuters, piyasalar açısından kritik haftanın analizini yaptı....

Fed faiz artırım beklentilerini püskürtecek mi?

ABD Hazine tahvil piyasasında yaşanan ani satışların ardından 10 yıllık tahvilin getirisi %1.6'yı aşarak bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Tahvil getirilerindeki sert yükseliş sonrası 16-17 Mart'ta yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısı yakından takip edilecek.

Piyasalar merkez bankasının tahvil getirileri, varlık fiyatlarının aşırı yükselmesi ve enflasyon gibi konular üzerine ne düşündüğünü gösteren ipuçlarını izleyecek.

Fed 2023'ün sonuna kadar faiz oranlarını var olan sıfıra yakın düzeyde sabit tutmayı planlarken piyasalarda beklenti Fed'in en erken 2022'nin sonuna kadar faiz artışına gideceği yönünde. Yükselen tahvil getirileri karşısında soğukkanlılığını koruyan Fed, para politikası kararında faizlerin artırılacağı beklentisinde olanlar aleyhine ifadeler kullanmayı düşünebilir.

Fed para politikası kararıyla güncel ekonomik büyüme tahminlerini de açıklayacak.

Eurodollar vadelileri ve Fed faiz beklentileri

BOJ'dan karışık sinyallar

Devlet tahvili piyasasındaki faizlerin merkez bankası güdümünde tutulması anlamına gelen getiri eğrisi kontrolünün mimarı olan Japonya Merkez Bankası (BOJ), 18-19 Mart'ta son dönemin en zorlu geçecek para politikası toplantılarından birini yapacak.

Kaynakların verdiği bilgiye göre BOJ, para politikası kararında uzun vadeli faiz oranlarında ne kadar oynaklığa göz yumacağının sınırlarını daha net ifade edecek. Böylece ekonomiye zarar verecek artışları hoş görmeyeceğinin de sinyalini verecek.

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda ve yardımcısı Masayoshi Amamiya şu ana kadarki açıklamalarında 10 yıllık tahvil getirisi hedef aralığının genişletilmesi hakkında karışık mesajlar verdi. Tahvil getirilerinin yükselmesi dünya genelinde yaşanan yükselişi yansıtıyor olacağı gibi Japonya'da para politikasının sıkılaşacağına dair istenmeyen bir mesaj nitelediği taşıyor.

BOJ, yeni başlayan ekonomik toparlanmaya bakarak zaten negatif olan kısa vadeli faiz oranlarının daha da indirilmesi için imkan olduğunun sinyalini verebilir.

BOJ'un bilançosu ve faizler

İngiltere ve Norveç merkez bankaları da sırada

İngiltere ve Norveç merkez bankaları da Perşembe günü para politikası toplantısı düzenleyecek.

Ülkede son dönemde borçlanma maliyetlerinde görülen artışa rağmen İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) para politikasına ek gevşeme adımları atması beklenmiyor.

BOE'nin tahvil alım programını artırma gibi adımları bu toplantıda değil yılın ilerleyen aylarında atması bekleniyor. BOE belki ekonomik tahminlerini açıklayacağı Mayıs ayında tahvil alımlarının artırılması gibi ek adımlar atabilir.

İngiltere'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) birinci çeyrekte tecrit önlemleri ve Brexit'ten kaynaklanan bozulmalar nedeniyle yaklaşık %4 daralacağı tahmin edilirken daralmadan sonra başlayacak ekonomik toparlanmanın kademeli olacağı öngörülüyor. Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğu GSYH'nin COVID-19 öncesi seviyelere dönmesinin iki yıl süreceğini tahmin ediyorlar.

Norveç Merkez Bankası da (Norges Bank) faiz oranlarında değişiklik planlamıyor ancak ülkedeki ekonomik toparlanma işaretlerinin ardından özellikle konut sektöründe daha sıkı bir tutum benimseyebilir.

İngiltere'de faizler

Gelişmekte olan piyasalarda faiz oranları artabilir

Gelişmekte olan piyasalarda ise faiz oranlarının gidebileceği tek istikamet yükseliş. İlerleyen günlerde bazı merkez bankalarından buna yönelik mesajlar gelebilir.

Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon baskısı artarken bunun üzerine ABD tahvil getirilerindeki yükseliş eklenecek. Gelişen ekonomiler koronavirüs salgını kaynaklı daralmadan toparlanmaya çalışsalar da ABD tahvil getirilerindeki yükseliş tüm ülkelerin borçlanma maliyetini yükseltecek.

Petrol ithal eden ülkeler için Brent ham petrol fiyatının 70 doların üstüne çıkması da problem teşkil ediyor. Bu gibi baskıların yanı sıra gelişmekte olan ülke ekonomileri hala koronavirüsün getirdiği yıkımdan toparlanmaya çalışıyor.

Brezilya ve Türkiye merkez bankaları, sırasıyla Çarşamba ve Perşembe günü toplanacak. İki merkez bankasının da faiz oranlarını yükseltmesi bekleniyor. Aynı zamanda piyasalar, Endonezya'da faiz indirimi döngüsünün sonuna gelinip gelinmediğini Perşembe günü öğrenecek.

Mısır ise yükselen emtia fiyatları ve enflasyon karşısında bile faiz oranlarında değişime gitmiyor.

Gelişen ülkeler

Avrupa'da seçimler

Euro bölgesinde yatırımcılar siyasi gelişmeleri takip ediyorlar.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) iki eyalette Pazar günü yapılan seçimleri kaybetti. Üst üste dört seçimden galip ayrılan CDU'nun "Merkel katkısı" olmadan Eylül'deki ulusal seçimlerden nasıl bir sonuçla ayrılacağı merak konusu.

İki ay önce CDU partisinin liderliğini kazanıp Merkel'in yerini alan CDU partisinin başkanı Armin Laschet için sonuçlar bir yenilgi niteliğinde.

Sırada Hollanda'da 15-17 Mart arasında gerçekleştirilecek ulusal seçimler var. Anketlere göre Başbakan Mark Rutte'nin muhafazakâr VVD Partisi iktidarda kalacak ancak koronavirüse dair benimsenen politikalar nedeniyle halkın partiye olan desteği son zamanlarda azaldı.