Merkezler "enflasyon geçici" inadından vazgeçiyor

Fed ve ECB gibi iki büyük merkez bankasının arz sorunlarının daha da kötüleşebileceğini ve enflasyonun bu nedenle daha uzun süre yüksek kalabileceğini söylemesi, merkezlerin “enflasyon geçici” inadından vazgeçmeye başladığına işaret ediyor. Öte yandan yüksek enflasyon seyrine ilişkin süre uzamış olsa da, bu yükseliş yine de “pandemiye bağlı koşullar nedeniyle” temelde merkez bankalarınca geçici olarak görülmeye devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell “Darboğazlar ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların düzelmediği gibi marjlarda daha da biraz daha kötüye gittiğini görmek can sıkıcı" dediği konuşmasında bu durumun gelecek yıl da devam edeceğini öngördüklerini, bu nedenle de enflasyonun tahmin ettiklerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi. Powell, “yüksek enflasyonla hala yüksek seyreden işsizlik arasındaki gerilimi çözmenin” Fed’in en acil önceliği olduğunu belirterek “tam istihdam hedefinin enflasyon hedefiyle çelişebileceği” görüşüne katılmış oldu.

ECB Başkanı Christine Lagarde ise aynı sorundan endişe ettiğini dile getirirken başlarda ekonomistlerin birkaç hafta süreceğini söylediği bu darboğazların ne zaman sona ereceğinin hala belirsiz olduğunu söyledi. Lagarde "Birkaç aydır arzda yaşanan darboğazlar ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar devam ediyor gibi gözüküyor ve bazı sektörlerde sorun büyüyor" dedi.

DOLAR ENDEKSİ 13 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI: Yatırımcıların enflasyon beklentilerinin merkez mesajlarıyla yükselmesine paralel, “güvenli liman” cazibesi tekrar artan doların, diğer para birimleri karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi dün gün içinde TSİ 16:00 itibariyle 94,5 düzeyine kadar çıkarak 13 ayın en yüksek düzeyini gördü. ABD’de haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelirken, uzmanlar Fed’in tapering’e başlayacak olmasının dolara güç katmaya devam ettiği görüşünde. Nordea Asset Management’tan kıdemli makrostratejist Sebastien Galy “Para birimi piyasalarında Fed’in sıkılaşmaya başlayacağı beklentileri doları güvenli liman haline getiriyor” değerlendirmesini yapıyor. CBA analistleri ise ABD’de borç tavanı tartışmalarının da kısa vadede doları destekleyeceği görüşünde.

Euro/dolar paritesi 14 ayın en düşüğünde

Dolardaki güçlenişle birlikte euro/dolar paritesi 14 ayın en düşük düzeyi olan 1,1589 düzeyine kadar geriledi. Danske Bank Başanalisti Kristoffer Kjær Lomholt “paritede düşüş devam edebilir ve bu yılın yeni dipleri görülebilir. Reel getiri 0-5 yıllıklarda yükseldikçe paritede düşüş devam edebilir” diyor. Dolar gelişen ülke para birimlerinin de çoğu karşısında güçlenirken, dolar/TL’de de 8,95 tarihi zirvesi bir kez daha test edildi.

Tahvil getirilerinde yükseliş sürüyor

10 yıllık ABD tahvili getirisi hafta başında güçlü bir artış kaydetse de, enflasyona ilişkin merkez bankası başkanlarından gelen açıklamalarla dün hafif yükselişli seyretti. Borç maliyetleri için gösterge olarak da görülen 10 yıllıkta getiri yüzde 1,55’e kadar yükseldi. 10 yıllık Almanya Hazine tahvili Bund’da getiri TSİ 16:20 itibariyle yatay seyirle -%0,188’den işlem gördü. İngiltere 10 yıllıkta getiri güçlü büyüme verisinin ardından Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek düzey olan yüzde 1,049’a kadar çıkarken, enflasyonun 10 yılın zirvesine çıktığı Fransa’da ise 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0,165 ile hazirandan bu yana en yüksek düzeye çıktı.