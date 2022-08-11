‘Merkezler frene basar’ beklentileri güçleniyor

Hilal SARI

Uzun bir aradan sonra temmuz ayında emtia fiyatlarındaki düşüş ve talepteki yavaşlamayla birlikte dünyanın en büyük ekonomilerinde enflasyon verileri yukarı yönlü sürpriz yapmadı. Çin’de, Almanya’da ve İspanya’da tüketici enflasyonu temmuzda beklentilere paralel artarken, ABD’de TÜFE beklentilerin de altında gelerek küresel piyasalarda risk iştahını artırıyor. Temmuzda TÜFE Çin’de yüzde 2,7’ye yükselirken, Almanya’da yüzde 8,5 düzeyinde kaldı. İtalya’da ise yüzde 8,4 düzeyine geriledi. Çin’de üretici enflasyonunda da sürpriz düşüş kaydedildi ve ÜFE temmuzda yüzde 6,1’den yüzde 4,2’ye geriledi.

ABD TÜFE’de aşağı yönlü sürpriz: 75 bps ihtimali %32’ye geriledi

ABD TÜFE temmuzda yüzde 0,2 aylık artış kaydetmesi beklenirken değişmedi ve yıllık enflasyon hazirandaki yüzde 9,1 düzeyinden temmuzda yüzde 8,5’e geriledi. Çekirdek enflasyon yüzde 0,5 artması beklenirken aylık sadece yüzde 0,3 arttı ve yıllık çekirdek TÜFE hazirandaki yüzde 5,9 düzeyinden yüzde 6,1’e yükselmesi beklenirken değişmedi. ABD para piyasalarında veri öncesi Fed’in eylülde 75 bps faiz artırımı yapmasına %68 olasılık verilirken, bu olasılık veri sonrası %32’ye geriledi.

El-Erian: ABD’de resesyon riski hala devam ediyor

Sigortacılık devi Allianz’ın danışmanlığını da yapan ünlü ekonomist Mohamed El-Erdian, ABD’de resesyon ihtimalinin ortadan kalktığını söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtiyor. Financial Times için kaleme aldığı makalesinde El-Erian “‘ABD’de resesyon riski kalmadı’ demek için çok erken. Faiz artışları ve Fed’in bilançosunu küçültmesi ekonomiyi ve piyasaları alt üst edebilir” diyerek tehlikenin henüz geçmediğine ilişkin uyarıyor. Yazısına “Hatalı olmayı çok istersiniz bazen ve ben, geçen yıl enflasyonun geçici olmadığı olsun, Fed’in enflasyon hedefinde hızla geride kaldığı olsun veya ‘yavaş iniş’ sağlayacak en iyi politika seçeneklerinin bir bir tükendiği olsun - bir çok konuda böyle hissettim” diye başlayan El-Erian son ABD istihdam verilerinin ABD’nin şimdilik bir resesyondan kaçınabileceğine yoran bazı uzmanlara sesleniyor ve “Bence resesyon nöbetinin bittiğini ilan etmek için henüz çok erken, tahvil piyasası da bunun farkında gibi duruyor” değerlendirmesini yapıyor.

Veri öncesi yıl sonuna kadar ECB’den 113 bps faiz artırımı bekleyen piyasalarda bu beklenti de 105’e geriledi. ECB’nin eylülde 50 bps artışla devam edeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Dolar endeksi veri sonrası yüzde 1’e yakın düşüşle 105 düzeyinin de altına indi. Euro/dolar paritesi ise temmuz başından bu yana görmediği 1,03 düzeyinin de üzerine çıktı. ABD 10 yıllık getirileri veriyle yüzde 2,717 düzeyine, Almanya 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 0,851’e geriledi.

Tüm gelişenlerin CDS’leri düşüşte

Fed’in enflasyondaki düşüşle birlikte sıkılaşmada ‘göz kırpacağı’ başka bir deyişle yavaşlayacağı ve faiz artırımlarında daha ılımlı olabileceği beklentisiyle küresel piyasalardaki risk iştahı da artıyor ve gelişmekte olan ülkelerin risk primleri (CDS) düşmeye çarşamba günü de devam etti. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi çarşamba günü ABD TÜFE verisi sonrası 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez 700 puanın altına gevşedi ve TSİ 17:07 itibariyle 692,45 düzeyine kadar geriledi. Gelişmekte olan ülkelerin risk primlerini izleyen Gelişen ülkeler CDS endeksi ise temmuzda 400’e doğru hareketlenirken artan risk iştahı ve Fed’in frene basabileceği beklentileriyle temmuz zirvelerinden son üç haftadır düşüyor ve çarşamba günü 290 düzeyinin de altına indi.