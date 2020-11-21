Mersch: Yeşil ekonomiye geçiş manipülasyon riski taşıyor

Yeşil ekonomiye geçişin manipülasyon riski taşıdığına dikkat çeken ECB Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, geçişin düzgün bir şekilde düzenlenmemesi ve ve standartlaştırılmaması durumunda, bir "pazarlama aracına" dönüşebileceği konusunda uyardı.

Mersch ECB'nin stres testlerini iklim değişikliği konusunda uygulayacağını ve yeşil ekonomiye geçişin işletmeler ve piyasaları nasıl etkileyeceğini inceleyeceklerini açıkladı ve "İklim değişikliği ile ekonominin belirli sektörlerini iptal ederek mücadele edebileceğimizi düşünmüyorum. Bunun yerine doğru teşvikler ve karbon fiyatlandırması konusunda mali tedbirler alarak mücadele etmeliyiz" dedi.