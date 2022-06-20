Mester: Enflasyon gelecek 2 yılda yüzde 2'ye düşmeyecek

40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun bu seviyelerden aşağıya yavaş yavaş geleceğini savunan Mester, "Yüzde 2 enflasyon seviyesini hemen görmeyeceğiz. İki yıl alacak, ancak enflasyon aşağı gelecek" diye konuştu.

CBS News'a konuşan Mester, büyümenin yavaşlayacağını ancak bir resesyon ortaya çıkmasını beklemediğini de vurguladı.

FOMC üyelerinin Çarşamba günü sona eren toplantıda ortaya koydukları faiz, büyüme ve enflasyon tahminlerine atıfta bulunan Mester, "Büyüme trendin biraz altına yavaşlayacak ve işsizlik oranı biraz yukarı gidecek. Ancak bunları kabul ediyoruz, arz ile aynı çizgiye gelinmesi için talebin biraz yavaşladığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.