Meta’dan AB'ye Facebook ve Instagram’ı kapatma uyarısı

Meta, Facebook ve Instagram'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri genelinde kapatılabileceğini söyledi. Meta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu yıllık raporunda, yeni bir çerçeve kabul edilmezse ve şirketin mevcut anlaşma modelini artık kullanamaması durumunda muhtemelen Avrupa’dan uzaklaşmak zorunda kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Şirket sorunun, daha önce Facebook olarak bilinen çatı şirket Meta'nın Avrupalıların verilerini ABD merkezli sunucularda aktarmasını, depolamasını ve işlemesini engelleyen AB veri düzenlemeleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Meta’dan yapılan açıklamada, ülkeler arasında kullanıcı verilerinin işlenmesinin iş ve reklam hedeflemesi için çok önemli olduğunu söylerken, “Faaliyet gösterdiğimiz ülkeler ve bölgeler arasında veri aktarımı yapamıyorsak veya ürün ve hizmetlerimiz arasında veri paylaşımımız kısıtlanıyorsa, hizmetlerimizi sağlama yeteneğimizi, şeklimizi veya reklamları hedefleme yeteneğimizi etkileyebilir.” ifadelerine yer verdi.

Şirket 2022 yılında yeni bir anlaşmaya varabileceğini düşündüğünü belirtirken, olmaması durumunda ise, "Muhtemelen Avrupa'da Facebook ve Instagram dahil olmak üzere en önemli ürün ve hizmetlerimizden bazılarını sunamayacağız." dedi.