Meta'dan ilk tahvil satışı

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının çatı kuruluşu Meta, ilk kez tahvil satışına çıktı.

Meta, ikinci çeyrek sonucu nakit akışında ve hisse fiyatında azalma sonucu tahvil ihraç etme kararı aldı.

Dört dilimde 10 milyar dolar büyüklükle gerçekleştirilen ihraçta 40 yıl vadeli menkul kıymetin getirisi ABD Hazine tahvil getirisinin 165 baz puan üstünde fiyatlandı. Tahvillere gelen talep ise 30 milyar doları buldu.

İhraç kararı, şirketin "metaverse" olarak adlandırılan sanal dünyadaki projelerini finanse etmek için büyük yatırımlar yaptığı bir döneme denk geliyor.

Meta, ikinci çeyrekte şirket tarihinde ilk kez yıllık bazda gelir düşüşü kaydetmiş, bu düşüşte dijital reklam pazarındaki belirsizliklere atıfta bulunmuştu.

Aynı zamanda şirket gençlerin TikTok’a yönelmesiyle birlikte rekabetin kızıştığını da dile getirmişti.

Meta, büyük teknoloji şirketleri arasında borcu olmayan tek şirket.