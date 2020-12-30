Michel: Birleşik Krallık ile dil ve dengeli bir anlaşma imzalandı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte AB adına imzaladığı Brexit sonrası ticaret anlaşmasının ardından açıklama yapan Michel, "Bugün imzaladığımız anlaşma, aylarca süren yoğun müzakerelerin sonucunda ortaya çıkan, Avrupa Birliği'nin temel çıkarlarını tamamen koruyan, vatandaşlar ile şirtetler için istikrar ve öngörülebilirlik oluştaran adil ve dengeli bir anlaşma" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşma Avrupa Birliği tarafından onaylanmadan önce Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından değerlendirilecek.

Michel açıklamasında, "Önemli konularda, Avrup Birliği Birleşik Krallık ile omuz omuza çalışmaya hazır" ifadelerini de kullandı.