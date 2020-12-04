Michel: Brexit anlaşmasını tüm üye devletler kabul etmeli

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşmasını AB üyesi olan tüm devletlerin kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Michel, görüşmelerin halen devam ettiğini detayların henüz belirlenmediğini söyledi.

Michel, Birleşik Krallık hükümetinin Çekilme Anlaşması'nın bazı kısımlarını geçersiz kılmak için kullanacağı İç Piyasa Yasa Tasarısını geçirmeyi planladığı haberi karşısında anlaşmanın tam olarak uygulanmasında ısrar etti.

"Hukukun üstünlüğü son derece açık" diyen Michel, tarafların kabul edip onayladığı belgeye saygı duyulması gerektiğini belirtti.