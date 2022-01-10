Mikroçip üretim devinden rekor satış

Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), artan çip talebiyle altıncı çeyreği de rekor satışla tamamladı.

Şirketin aylık olarak açıkladığı rakamlara göre, kârı son çeyrekte yüzde 21 artarak 438.2 milyar Tayvan doları (15.8 milyar dolar) oldu. TSMC’nin tahmini 15.7 milyar dolardı.

TSMC’nin ürettiği çipler İPhone’dan otomobile kadar birçok üründe kullanılıyor. Yaşanan çip krizi nedeniyle Asya’nın en değerli şirketi geçen seneden bu yana vites artırdı.

Goldman Sachs analistleri Bruce Lu ve Evelyn Yu fiyatlardaki yükseliş, sektördeki HPC/5G gelişimi ve kripto paralara artan taleple bu yıl şirketin daha hızlı büyüyeceğini öngördü.

Analistler, 2022’de satışların önceki yıla kıyasla yüzde 26 artmasını bekliyor.