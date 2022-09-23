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Mir kullanımı Özbekistan'da durduruldu

Özbekistan'daki bankalar arası ödeme sistemi UZCARD'ın Rusya'nın Ulusal Ödeme Sistemi Mir'in kullanımını durdurduğu bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Özbekistan'daki bankalar arası ödeme sistemi UZCARD'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bugünden itibaren Rus Ödeme Sistemi Mir'in kullanımının durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Birleşik Cumhuriyet İşleme Merkezi, UZCARD ödeme sistemi katılımcısı tarafında gerekli teknik işlemlerden dolayı bugün saat 09.00'dan itibaren altyapıda Mir kartlarının hizmetini askıya aldığını bildiriyor."

Açıklamada, UZCARD-Mir ortak rozetli kartlarının, Özbekistan genelinde PS UZCARD altyapısında her zamanki gibi çalıştığı hatırlatıldı.