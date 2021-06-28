Mısır, buğday ve soya fasülyesi fiyatları yükseldi

Soya fasulyesi ve mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, geçen haftaki sert kayıplarının bir kısmını telafi etti. ABD'nin önemli ekin alanlarında yağışlı hava olacağı beklentisinin arz artışı tahminlerini yükseltmesiyle kazanımlar sınırlı kaldı. Buğday fiyatları da Asya'daki ilk işlemlerde yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0.5 artışla 5.21-2/3 dolar/bushel, yani 205.1 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 0.8 artışla 12.80 dolar/bushel yani 470.3 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday ise yüzde 0.7 artışla 6.45 dolar/bushel yani 237 dolar/ton seviyesine yükseldi.