Mısır fiyatları 2 ayın zirvesinde

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'de mısır ve soya fasulyesi hasadının beklentilerin altında olacağına yönelik beklentilerle kazanımlarını artırdı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları gün içerisinde 28 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 1.37 artıda 6.64 dolar/bushel, yani 261.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.89 değer kazanarak 14.74 dolar/bushel yani 541.6 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday yüzde 1.75 yükselerek 8.14 dolar/bushel yani 299.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.