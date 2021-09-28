Mısır fiyatları, 4 haftanın zirvesinden geriledi

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de hızlı ilerleyen hasat sürecinin fiyatlar üzerinde baskı yaratmasıyla önceki seansta gördüğü dört haftanın zirvesinden geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları dün 5.40 dolar/bushel yani 212.6 dolar/ton ile 31 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Mısır, bugün ise yüzde 0.4 azalarak 5.37 dolar/bushel, yani 211.4 dolar/ton seviyesine geriledi.

Buğday fiyatları ikinci seansta gerilerken, soya fasulyesi fiyatları da düşüş kaydetti.

Buğday yüzde 0.6 düşüşle 7.18 dolar/bushel yani 263.8 dolar/ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesi yüzde 0.5 azalarak 12.81 dolar/bushel yani 470.7 dolar/ton seviyesine düştü