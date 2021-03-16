Mısır fiyatları, ABD ihracatının artmasıyla 8 günün zirvesinde

ABD’nin mısır talebinin yüksek düzeyde devam etmesi ile mısır fiyatları 8 günün zirvesine yükseldi. Diğer yandan buğday fiyatları gerilerken, soya fiyatları bir değişim göstermedi.

Chicago Ticaret Odası verilerine göre, mısırın kilesi yüzde 0,3 artışla 5,51 dolara kadar yükselerek 8 Mart tarihiden bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

Avustralya Merkez Bankası tarım stratejisti Tobin Gorey, fiyatlardaki artışın ABD’nin ihracat izinlerinin hızlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

ABD Tarım Bakanlığı’nın haftalık verilerine göre, ülkenin mısır ihracatı, 1,673 milyon tondan, beklenti aralığı olan 1,2 – 1,9 milyon ton aralığının üzerinde, 2,204 milyon tona yükseldi.

Rus buğdayının Türkiye’den sonra en büyük alıcısı Mısır, geçtiğimiz hafta Romanya’dan 360 bin ton buğday alımı gerçekleştirdi. Rusya’nın mart ayında buğday ihracatına yüksek vergi uygulaması ardına ülkenin ihracatı keskin düşüş yaşadı.