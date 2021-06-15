Mısır fiyatları ürün kalitesi endişesiyle yükseldi

Mısır fiyatları, ABD'deki ürün kalitesinin beklentilerden kötü olduğuna işaret eden raporun ardından yükseldi.

Hava koşullarının rekolte açısından olumlu bir hal alacağı beklentisi mısır fiyatlarındaki yükselişi sınırlarken, buğday fiyatları art arda üçüncü günde de geriledi, soya fasülyesi ise kayıplarını artırdı.

ABD Tarım Bakanlığı tarafından dün yayımlanan haftalık hasat raporuna göre en üst kaliteye sahip mısırların toplam hasata oranı bir önceki haftaya göre 4 puan düşüşle yüzde 68'e indi. Bakanlık soya fasülyesi kalite tahminini 5 puan azaltarak yüzde 62'ye düşürdü. İki üründe de kalite düşüşü piyasa beklentilerini aştı.

ABD'nin başlıca tarım havzalarından Orta Batı bölgesinde ise sıcaklıkların düşmesi ve yağış tahminleri rekolteyi destekleyici koşulların var olduğuna işaret etti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları dün yüzde 3.7 geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 6.60 dolar/bushel, yani 259.83 dolar/ton seviyesine yükseldi. Soya fasülyesi yüzde 0.1 değer kaybederek 14.71 dolar/bushel yani 540.50 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.8 gerileyerek 6.69 dolar/bushel yani 245.82 dolar/ton seviyesine düştü.