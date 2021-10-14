Mısır fiyatlarına 'yüksek stok' baskısı

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları hafif yükseldi ancak ABD'de stokların yükseleceği tahminlerinin baskısıyla beş haftanın dip seviyesine yakın seyretti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları son seansta 5.06 dolar/bushel, yani 199.2 dolar/ton ile 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra sonra bugün yüzde 0.3 artışla 5.13 dolar/bushel, yani 202.0 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Öte yandan buğday fiyatları önceki seanstaki kayıpların ardından toparlanırken, soya fasulyesi beş gündür ilk kez yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.4 artışla 12.00 dolar/bushel yani 440.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Buğday yüzde 0.4 yükselerek 7.21 dolar/bushel yani 264.9 dolar/ton seviyesine çıktı.