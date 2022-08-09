Mısır fiyatlarında hasat kalitesi yükselişi

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) haftalık raporunun mısır ve soya fasulyesi hasatlarının kalitesinin düştüğüne işaret etmesiyle mısırın Chicago borsasında işlem gören kontratları yüzde 1.5 yükselirken, soya fasulyesi de artış kaydetti.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından haftalık olarak yayımlanan raporda hasat kalitesiyle ilgili değerlendirmeler yer alıyor. Buğday fiyatları ikinci günde de yükseldi ancak Ukrayna'dan ithalatın artacağı yönünde beklentiler kazanımları sınırladı.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemilerin sigortalanmasına imkan verecek prosedürler konusunda mutabakat sağladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 1.5 artışla 6.16 dolar/bushel, yani 242.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.8 artışla 14.40 dolar/bushel yani 529.1 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday yüzde 0.8 artışla 7.86 dolar/bushel yani 288.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.