Mısır Süveyş'i tıkayan 'The Ever Given' gemisiyle ilgili uluslararası tahkime gitmeyecek

El-Ahram gazetesinde yer alan habere göre, gemiyle ilgili hukuk ve müzakere heyeti üyesi avukat Halid Ebubekir kazanın Mısır topraklarında gerçekleşmiş olması nedeniyle ülkenin uluslararası tahkime başvurmayacağını öne sürdü. Avukat Ebubekir, geminin maliki olan şirketin, her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüme ulaşılması için Süveyş Kanal İdaresiyle toplantılar yapmak suretiyle müzakere konusundaki iyi niyetini gösterdiğini kaydetti.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rebi de geminin yol açtığı zararın telafisi için istenen tazminatı 916 milyon dolardan 550 milyon dolara indirdiklerini açıklamıştı.

'The Ever Given' adlı gemi kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmış, kanalın iki yakasında deniz trafiği durmuş, ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.