Mısır ve buğday fiyatları geriledi
Mısır fiyatları, ABD Tarım Bakanlığının mısır stoklarına ilişkin raporu öncesinde düşüş kaydederken, buğday fiyatları da geriledi.
ABD Tarım Bakanlığı raporunun ABD'de stokların azaldığını göstermesi bekleniyor. Buğday fiyatları gerilerken, soya fasulyesi fiyatları sınırlı değişim gösterdi.
Commonwealth Bank of Australia'nın tarımsal strateji direktörü Tobin Gorey, "ABD Tarım Bakanlığı bu gece ABD mısır stoklarına yönelik raporunu yayınlayacak. Raporun ABD stoklarında ciddi ancak beklentilere paralel azalış kaydedildiğini göstermesi bekleniyor" dedi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları dün yükselişle 1.2 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.1 azalarak 5.38 dolar/bushel, yani 211.8 dolar/ton seviyesine geriledi.
Soya fasulyesi büyük ölçüde değişim göstermeyerek 12.83 dolar/bushel yani 471.4 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.
Buğday yüzde 0.2 gerileyerek 7.09 dolar/bushel yani 260.5 dolar/ton seviyesine düştü.