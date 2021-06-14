Mısır ve Fransa arasında 1.7 milyar euroluk finansman anlaşması

Mısır Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, halihazırda ülkeyi ziyaret eden Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) CEO'su Remy Rioux ile bir araya geldi.

Kahire ve Paris yönetimleri arasında Mısır'daki öncelikli projelerin uygulanmasına katkı sağlamak için bir anlaşma imzalandığı belirtilen açıklamada, projelerin, "ulaşım, konut, elektrik ve toptan satış piyasası (sebze, meyve ve gıda maddeleri) alanlarıyla ilgili olduğu aktarıldı.

Toplam 1.7 milyar euro değerinde olan finansman paketinin, 776 milyon eurosunun Fransa hükümetinden, 990 milyon eurosunun ise AFD'den olduğu kaydedildi.

Açıklamada, projelerin detayına ve ne zaman uygulanacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 16 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'e bir ziyaret gerçekleştirmiş, temasları kapsamında, “Fransa'nın Avrupa kıtasında Mısır'ın en önemli ortaklarından biri olduğunu" söylemişti.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 10 Haziran'da ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti.