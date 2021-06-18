Mısır ve soya fasülyesinde kayıp yüzde 11'i aştı

Mısır ve soya fasülyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları bugün artıda seyretse de ABD'de hava koşullarının elverişli seyredeceği beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturması nedeniyle haftayı yüzde 10'un üzerinde düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Buğday fiyatları da ABD'de hasadın devam etmesinin fiyatlar üzerinde baskı yaratmasıyla geçen haftanın ardından bu haftayı da ekside kapatmaya hazırlanıyor.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır aralık vadeli kontratları yüzde 0.9 artışla 5.37 dolar/bushel, yani 211.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi kasım vadeli kontratları yüzde 1.8 yükselerek 12.75 dolar/bushel yani 468.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Haftalık olarak bakıldığında hem mısır hem de soya fasülyesi yüzde 11'den fazla değer kaybetti.

Buğday dün yüzde 3.6 geriledikten sonra bugün yüzde 1.2 yükselerek 6.46 dolar/bushel yani 237.4 dolar/ton seviyesine yükseldi. Haftalık kayıp yüzde 5 seviyesinde.

Hububat piyasalarında işlem yapanlar önümüzdeki iki haftada yağışların ABD'nin Ortabatı bölgesindeki kuru bölgeleri rahatlatacağını ve üretim tahminlerinin yükseleceğini öngördü.