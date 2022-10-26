Mnuchin: ABD ekonomisi resesyonda ve bu devam edecek
ABD eski Hazine Bakanı Mnuchin, ABD ekonomisinin hali hazırda resesyonda olduğuna ve bu resesyonun devam edeceğine inandığını söyledi.
ABD eski Hazine Bakanı Steve Mnuchin, ABD ekonomisinin hali hazırda resesyonda olduğuna ve bu resesyonun devam edeceğine inandığını söyledi.
Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım konferansında konuşan Mnuchin, 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisinde yüzde 4,5 tepe noktasının görüleceğini düşündüğünü de belirtti.
Konuşmasında ABD'de enflasyonun kontrol altına alındığının görülmeye başlanacağını belirten Mnuchin, enflasyonun iki yıllık bir dönem içinde kontrol altına alınacağını düşündüğünü vurguladı.
Mnuchin ayrıca, ABD ve Çin'in birlikte varolmayı öğrenmeleri gerektiğini, OrtaDoğu'nun ekonomik konuların bölgesel olarak çözülmesi gerektiğini de savundu.