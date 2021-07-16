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Mobius: Enflasyonda yükselişin nedeni kur devalüasyonları

Piyasaların yakından takip ettiği hedge fon yöneticisi Mark Mobius  enflasyonda son dönemde yaşanan artışın kur devalüasyonlarından  kaynaklandığını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Mobius Capital Partners’ın kurucusu olan Mark Mobius, "Enflasyon olarak da adlandırılan  mal ve hizmet fiyatları yükselişi kur devalüasyonu kaynaklı daha  geniş bir sorunun sonucu. Tarih boyunca tüm kurlar değerlerini  korumuşlardır" yorumu yaptı.

Mobius'un gelişen piyasalara yatırım yapan fonu bu yıl yüzde 70 getiri  sağlamıştı. Mobius, ayrıca enflasyonun tüketici fiyatları ölçümü  sonuçlarının kesinliğinin çok düşük olduğunu da belirtti.

Yönetici, enflasyonun etkilerini hedge etmek için emtiaya  odaklanılmasını da önerdi.

 