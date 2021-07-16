Mobius: Enflasyonda yükselişin nedeni kur devalüasyonları

Mobius Capital Partners’ın kurucusu olan Mark Mobius, "Enflasyon olarak da adlandırılan mal ve hizmet fiyatları yükselişi kur devalüasyonu kaynaklı daha geniş bir sorunun sonucu. Tarih boyunca tüm kurlar değerlerini korumuşlardır" yorumu yaptı.



Mobius'un gelişen piyasalara yatırım yapan fonu bu yıl yüzde 70 getiri sağlamıştı. Mobius, ayrıca enflasyonun tüketici fiyatları ölçümü sonuçlarının kesinliğinin çok düşük olduğunu da belirtti.



Yönetici, enflasyonun etkilerini hedge etmek için emtiaya odaklanılmasını da önerdi.