Moody's, 6 ülkenin bankacılık görünümlerini 'negatif'e indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 6 Avrupa ülkesinde bankacılık sektörleri için görünümleri "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Moody's Almanya, Çekya, İtalya, Macaristan, Polonya ve Slovakya bankacılık sektörlerinin görünümlerini "negatif" olarak belirledi.

Artan fiyatlar ve faiz oranlarının pek çok işletme ve hane halkının kredibilitelerini etkileyeceğini vurgulayan Moody's, bunu yeni problemli kredilerin oluşumunu tetikleyeceğini vurguladı.

Moody's ayrıca Avusturya ve Büyük Britanya bankacılık sektörlerinin görünümlerini güçlü sermaye ve iyileşen marjların makroekonomik ters rüzgarlardan kaynaklanan baskıları telafi edeceğini öngörerek "durağan" olarak devam ettirdi.

Moody's Başkan Yardımcısı Louise Welin 6 ülkenin bankacılık sistemlerinin görünümlerini düşürmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Faaliyet şartlarının, bankaların kredi kalitelerinin, karlarının ve fonlara erişmlerinin daha da kötüleşeceklerini öngörerek 6 bankacılık sektörü için görünümleri negatif olarak değiştirdik" dedi.