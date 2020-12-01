Moody's: Aşıya yönelik belirsizlik devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, seyahat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın zamanlaması ve niteliği konusunda hala ciddi belirsizliklerin olduğunu vurgulayarak, “Aşıya yönelik belirsizlik de devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'de havalimanı trafiğinin 2024 yılından evvel COVID-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının olası görünmediğini bildirdi. Ülkede havalimanı trafiğinin COVID-19 salgını ve salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalardan etkilendiği belirtildi.

İngiltere'de havalimanı trafiğinin bu yıl yüzde 75 azalmasının beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, ülkede söz konusu trafiğin 2024 yılından evvel COVID-19 salgını öncesi seviyelere ulaşmasının öngörülmediği bildirildi.