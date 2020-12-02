Moody's: Avrupa bankaları için görünüm negatif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Moody's Investors Service, Avrupa bankalarının gelecek yıl yavaş ekonomik toparlanma, artan sorunlu krediler ve zayıflayan karlılık görünmlerindek kaynaklı olarak zorlu bir faaliyet ortamı ile karşı karşıya kalacaklarını belirterek, Euro Bölgesi, İskandinavya, Birleşik Krallık ve Orta-Doğu Avrupa bankaları için 2021 görünümün negatif olduğunu duyurdu.

Euro Bölgesi genelinde kredi performanslarının zayıflayacağını öngören Moody's, bankaların gelir, kar baskılarını hafifletmek için maliyet azaltımını ve dijital yatırımları hızlandıracaklarını öngördü.

Moody's Bankacılık Direktörü Cola Schuler yaptığı değerlendirmede, "Avrupa bankaları için gelecek yıla iliykin görünümü negatif olarak devam ettirme kararımız bankaların kredi temel göstergelerinin COVID-19 salgınını takiben zayıflayacağı beklentimizi yansıtıyor" dedi.