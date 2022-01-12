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Moody's Fed'den bu yıl 3 faiz artırımı bekliyor

Moody's, Fed'in bu yıl 3 faiz artırımına gideceğini tahmin etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Omicron varyantının ekonomiye etkisinin büyük olasılıkla geçici olacağını öngören Moody's, Fed'in bu yıl 3 faiz artırımına gideceğini tahmin etti.

Kuruluş, Kasım ayında yayınladığı raporda Fed'in 2023 yılına kadar faiz artırımına gitmeyeceğini öngörmüştü.

İş gücü piyasasında toparlanmanın ABD'nin GSYH görünümünü ve para politikasında normalleşmeye gidilmesini desteklediğini belirten Moody's, enflasyonist baskıların yavaşlayacağını ancak uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini de savundu.