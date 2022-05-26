Moody's G20 ekonomileri için büyüme tahminini düşürdü

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 başlıklı raporunun Mayıs 2022 sayısını yayımladı.

Ekonomik toparlanmada COVID-19 sonrası karmaşık bir dizi zorlukla karşı karşıya olunduğu ifade edilen raporda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkilerinin sürdüğüne işaret edildi. Raporda, "sıfır COVID-19" politikasının sıkı bir şekilde uygulandığı Çin'deki yavaşlamanın da küresel büyüme üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Raporda, küresel büyüme tahminlerinin düşürüldüğü, enflasyon tahminlerinin ise yükseltildiği bildirildi.

"Büyümeyi daha da yavaşlatabilecek birden fazla risk var"

Yavaşlayan ekonomik ivmenin ana itici güçlerinin devam eden arz şokları ve küresel olarak daha şahin para politikasına geçiş olduğuna işaret edilen raporda, manşet enflasyon oranlarının gelecek yıl boyunca gevşemesinin beklenmesine rağmen fiyat seviyelerinin yüksek kalmaya devam edeceği ve tüketici talebi üzerinde baskı oluşturacağı belirtildi.

Raporda, çeşitli risklerin makroekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğu, büyümeyi daha da yavaşlatabilecek birden fazla risk olduğu vurgulandı. Bu riskler, emtia fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı, daha uzun süreli tedarik zinciri kesintileri, Çin ekonomisinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama, devam eden para politikası sıkılaşmasının resesyon için bir katalizör haline gelmesi, yeni ve daha tehlikeli COVID-19 dalgaları olarak sıralandı.

Raporda, geçen yıl yüzde 5,9 büyüyen G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3,1 ve 2023'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Moody's, mart ayında yaptığı tahminde, G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3,6 ve 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,6 ve 2023'te yüzde 2,1 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 3,8 ve gelecek yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's, daha önce gelişmiş ekonomilerin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,2 büyüyeceğini, gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek yıl yüzde 4,1 büyümesinin beklendiğini kaydetmişti.

Raporda, ABD, Avro Bölgesi, Japonya, Fransa, Çin ve Hindistan ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, sadece Meksika'nın büyüme beklentisinin yükseltildiği ifade edildi.

Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 4 olarak korundu.