Moody’s havayolu sektörü görünümünü yükseltti
Moody's küresel havayolu sektörünün görünümünü yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından hazırlanan raporda küresel havayolu sektörünün görünümünü negatif'ten pozitif'e yükseltti.
Kuruluşun değerlendirmesinde devam eden aşılamaların küresel hükümetlerin sınır tedbirlerini azaltmasına imkan vereceği kaydedildi. Pozitif görünümün gelecek 12-18 aylık dönemde sektörde kayda değer ilerleme beklendiğini yansıttığı vurgulandı.
Değerlendirmede gelecek 12-18 aylık dönemde aşılamaların etkisiyle küresel havayolu talebinde de artış beklendiği aktadıldı.