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Moody’s havayolu sektörü görünümünü yükseltti

Moody's küresel havayolu sektörünün görünümünü yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından hazırlanan  raporda küresel havayolu sektörünün görünümünü negatif'ten pozitif'e  yükseltti.

Kuruluşun değerlendirmesinde devam eden aşılamaların küresel hükümetlerin  sınır tedbirlerini azaltmasına imkan vereceği kaydedildi. Pozitif  görünümün gelecek 12-18 aylık dönemde sektörde kayda değer ilerleme  beklendiğini yansıttığı vurgulandı.

Değerlendirmede gelecek 12-18 aylık dönemde aşılamaların etkisiyle  küresel havayolu talebinde de artış beklendiği aktadıldı.