Moody's, Peru'nun kredi notunu düşürdü

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "A3"ten "Baa1"e çekildi.

Moody's, not indirimine gerekçe olarak siyasette sürekli kutuplaşan ve parçalanmış bir ortamın risk yaratması ve bunun politika yapma kapasitesini önemli ölçüde azaltmasını gösterdi. Açıklamada, "Bu koşullar, yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi ve Peru'nun orta vadeli kredi beklentileri üzerinde olumsuz bir baskı oluşturarak ekonomik dayanıklılığını zayıflattı." denildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e revize edildi.