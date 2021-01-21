  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Moody's: Salgın Euro Bölgesi'nde uzun vadeli durgunluk riskini güçlendirecek
Takip Et

Moody's: Salgın Euro Bölgesi'nde uzun vadeli durgunluk riskini güçlendirecek

Moody's, COVID-19 salgınının Euro Bölgesi'nde uzun vadeli durgunluk riskini artıracağı görüşünü açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, COVID-19  pandemisinin uzamasının Euro Bölgesi için uzun vadeli durgunluk  riskini güçlendireceği yorumu yaptı.

Kuruluş tarafından hazırlanan dün tarihli raporda, hızlanan pandemi nedeniyle Euro Bölgesi ülkelerinin düşük büyüme oranları  ve düşük enflasyon ortamı nedeniyle borç azaltmakta zorluk  yaşanabileceği yorumu yapıldı.

Euro Bölgesi'nin Japonya ile benzer bir senaryo yaşaması halinde  kredi notlarına etkisinin sektörler genelinde negatif olacağını ifade  eden kuruluş, bununla birlikte Euro Bölgesi'nın koşullarında Japonya'ya göre farklılıklar bulunduğunun da altını çizdi.

Borç azaltma risklerinde öne çıkan ülkelerin Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs'ın olduğu ifade edildi.