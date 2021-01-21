Moody's: Salgın Euro Bölgesi'nde uzun vadeli durgunluk riskini güçlendirecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, COVID-19 pandemisinin uzamasının Euro Bölgesi için uzun vadeli durgunluk riskini güçlendireceği yorumu yaptı.

Kuruluş tarafından hazırlanan dün tarihli raporda, hızlanan pandemi nedeniyle Euro Bölgesi ülkelerinin düşük büyüme oranları ve düşük enflasyon ortamı nedeniyle borç azaltmakta zorluk yaşanabileceği yorumu yapıldı.

Euro Bölgesi'nin Japonya ile benzer bir senaryo yaşaması halinde kredi notlarına etkisinin sektörler genelinde negatif olacağını ifade eden kuruluş, bununla birlikte Euro Bölgesi'nın koşullarında Japonya'ya göre farklılıklar bulunduğunun da altını çizdi.

Borç azaltma risklerinde öne çıkan ülkelerin Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs'ın olduğu ifade edildi.